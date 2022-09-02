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Сбивший девочек в Истре водитель мусоровоза расплакался в суде

Водителя мусоровоза, сбившего девочек в Истре, доставили в суд

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Водителя мусоровоза, который сбил двух девочек, доставили в Истринский суд. Когда мужчину заводили в здание в наручниках, он не мог сдержать эмоции и заплакал.

Одна из девочек, которых сбил мусоровоз, погибла на месте. Ей было три года. Ее старшая сестра (ей пять лет) была доставлена в больницу, но уже сегодня ее выписали домой.

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По факту ДТП возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителю грузовика 33 года. Его задержали 1 сентября в порядке 91-й статьи УПК РФ.

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Расследование дела поставила на контроль прокуратура. Очевидцы случившегося отмечали, что водитель мог не видеть детей из-за того, что кабина мусоровоза очень высоко, а девочки попали в слепую зону. При этом они шли по дороге одни. Мать подбежала к месту ДТП с другой стороны трассы, когда уже произошла авария.

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