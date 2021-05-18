Сбившего пешеходов юного водителя в МФЮА назвали «не лучшим студентом»

17-летний водитель, который сбил четырех человек на юге Москвы, учится на первом курсе Московского финансово-юридического университета. В МФЮА подростка охарактеризовали как «не самого лучшего студента», потому что он нередко пропускает занятия.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МФЮА.

«Данный молодой человек действительно обучается в университете на первом курсе по направлению „экономика и бухгалтерский учет“. Оценки у него удовлетворительные, нередко пропускает занятия, методисты характеризуют его как не самого лучшего студента. С ним и с его родителями нередко проводились профилактические беседы», — отметили там.

В Госавтоинспекции Москвы рассказали, что водитель «Жигулей» сбил четырех пешеходов. Он выехал на тротуар, не справившись в управлением. Дептранс уточнил, что автомобилем управлял 17-летний подросток без водительских прав.

Его машина задела четырех прохожих, трое из них сейчас в больнице — они получили легкие травмы. Их состояние пока неизвестно. В пресс-службе университета отметили, что одногруппники и руководство МФЮА поддерживают пострадавших. 19 мая они поедут навестить госпитализированных. В вузе выразили надежду, что они скоро пойдут на поправку и смогут покинуть больницу.