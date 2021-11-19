Сбившая детей в Солнцеве студентка обжаловала приговор

Валерия Башкирова, которую осудили на пять лет в колонии-поселении за ДТП в Солнцеве, обжаловала приговор. Летом этого года она сбила троих детей на пешеходном переходе — двое из них скончались в больнице.

Об этом РИА «Новости» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Башкирова подала апелляционную жалобу, но, по ее словам, сделала она это лишь потому, что прокурор решил обжаловать приговор. Она также сказала, что была готова к приговору, который ей вынес суд», — отметил он.

Ранее суд назначил ей пять лет колонии-поселения, а также лишил водительских прав на 2,5 года. Прокуратуре приговор не понравился — ведомство уже внесло апелляционное представление. Обвинитель требует для студентки более серьезного наказания — шести лет колонии общего режима и трех лет лишения прав на управление транспортным средством.

ДТП в Солнцеве произошло днем 16 июля. Семья с тремя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу, взрослые шли позади ребят. Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила детей трех и четырех лет, а также девятимесячного ребенка, который был в коляске, но не задела родителей. Старшие скончались в больнице, а младший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.