Сбившая детей в Солнцеве девушка обжаловала свой арест

Защита студентки Валерии Башкировой, которая на прошлой неделе сбила детей на пешеходном переходе в Солнцеве, обжаловала ее арест. Девушку на днях отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

«Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября», — рассказали в суде.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Тогда 18-летняя Валерия Башкирова на своей Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе. Двое из них умерли. Сначала девушку отправили под домашний арест, но спустя несколько дней решили перевести в СИЗО. Согласно одной из версий, авария произошла из-за того, что Башкирова отвлеклась на телефон.

Ее отец предположил, что это произошло из-за слепящего солнечного света, и отметил, что в их семье гаджеты за рулем — это табу. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов после случившегося предложил начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову увеличить штраф за пользование телефоном во время вождения до 10 тысяч рублей.