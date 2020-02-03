Сбитый в годы ВОВ самолет подняли со дна Черного моря
Со дна Черного моря экипаж спасательного судна «Эпрон» поднял фрагменты советского бомбардировщика Пе-2, который был сбит во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, остатки самолета нашли на глубине 70 метров неподалеку от черноморского поселка Джубга. Выяснилось, что на борту бомбардировщика, кроме пилота находились стрелок-радист и штурман.
В конце 2019 года со дна моря удалось поднять часть крыла и два двигателя этого самолета. Тогда поисковые работы пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий.