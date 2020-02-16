Сбитого машиной дальневосточного леопарда отправили на лечение в Москву

Дальневосточного леопарда Эльбруса отправили на лечение в Москву после того, как год назад его сбила машина. Животному нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

«Было принято решение перевезти леопарда на борту самолета „России“ „Леолет“ на безвозмездной основе. Зверя усыпили вечером в субботу, провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально», — рассказал РИА «Новости» начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

В воскресенье леопарда должны встретить в аэропорту Шереметьево специалисты Московского зоопарка.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк отметил, что ученые хотели бы, чтобы леопард вернулся в дикую природу. Но из-за опухоли и травмы его возможности лазания по деревьям ограничены, так что это будет небезопасно.

Сбитого машиной леопарда нашли в марте 2019 года. Когда его обнаружили, Эльбрус был в тяжелом состоянии. Авария произошла какое-то время назад, и у него были старые раны. В центре реабилитации его вывели из критического состояния, он начал охотиться, но потом врачи нашли у него доброкачественную опухоль на спине. Тогда они приняли решение отправить Эльбруса на лечение в Москву.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. Эти хищники живут на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории Китая. В нацпарке «Земля леопарда» насчитывают 91 взрослого леопарда и 22 котят.