Сбежавшую в Нижневартовске медведицу использовали для привлечения клиентов в гостиницу

Сбежавшую в Нижневартовске медведицу хозяин использовал для привлечения постояльцев в свою гостиницу. На территории его комплекса живут два лесных хищника, один из которых вырвался на свободу и разгуливал по улицам города.

«У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей», — рассказали РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

Сейчас участковый проверяет все обстоятельства побега опасного животного. К нему подключились сотрудники местного отдела Росприроднадзора.

Утром 17 марта молодая медведица сбежала из клетки гостиничного комплекса «Европа» в Нижневартовске. Хищника увидели на улицах жители города. На одном из видео, которые появились вчера в Сети, медведь бежит за человеком, а потом чуть не попадает под автобус. После этого испуганное животное забилось под трубы и никого к себе не подпускало.

Медведицу удалось усыпить снотворным и вернуть хозяину, который признался, что судьба питомца ему совершенно безразлична.