Сбежавшую из-под карантина пациентку будут судить в Петербурге

Девушку, сбежавшую из-под карантина в Санкт-Петербурге, будут судить. Иск на нее подал главный санитарный врач города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, главный санитарный врач подал иск в Куйбышевский районный суд. Он требует поместить Аллу Ильину под наблюдение врачей инфекционной больницы имени Боткина в принудительном порядке. Материалы дела уже передали судье.

Алла Ильина вернулась из Китая в начале февраля. Из-за эпидемии коронавируса ее поместили на двухнедельный карантин, но девушка не стала ждать его окончания и сбежала. Подробностями побега она делилась в своих соцсетях. По словам Ильиной, ей помогло то, что она окончила физмат: она замкнула электрическую цепь для разблокировки замка и покинула изолированный бокс.

В Роспотребнадзоре после побега объявили, что пациентка совершила административное правонарушение, ведь несоблюдение карантина угрожает ее здоровью и окружающим.

За невыполнение требования органа, который осуществляет надзор (Роспотребнадзор в этом случае), девушке грозит штраф 500 рублей.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца им заразились 48 тысяч человек, из них скончались более 1,3 тысячи. Большинство больных — жители или гости Китая.