Общество 23 февраля 2023, 09:52 Володин призвал не поздравлять с 23 Февраля тех, кто сбежал из страны Володин: в этом году День защитника Отечества распространяется и на родных участников СВО РИА «Новости»

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Празднование Дня защитника Отечества в 2023 году одновременно и расширяет, и сужает список причастных к торжеству. К такому выводу пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он опубликовал поздравление и поделился размышлениями в Telegram-канале.

Володин сказал, что в России сложилась традиция гендерных праздников: 23 Февраля считается мужским, а 8 Марта — женским.

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«В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей», — отметил он.

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Также к списку причастных к этому празднику он отнес работников цехов, создателей военной продукции и формы, а также производителей хлеба. По его словам, в этих профессиях задействованы представители обоих полов, которые трудятся во благо родной стране — России.

Всем этим людям Володин пожелал здоровья и всех благ.

В завершающей части публикации спикер Госдумы напомнил, что в этом году не всех россиян — даже мужского пола — можно считать причастными к празднованию Дня защитника Отечества. По его словам, из этого списка исключены сбежавшие из страны граждане, а также оставившие своих родных. По его словам, такие люди совершили предательство.