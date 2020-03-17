Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли и вернули обратно

Всех легкомысленных пациентов инфекционки в Коммунарке, которые сбежали из-под карантина, нашли. Людей вернули в изоляторы.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом», — приводит сайт Мосгорздрава слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Вице-мэр призвала москвичей вести себя благоразумно и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих. В сложившейся ситуации всем, у кого есть признаки ОРВИ, необходимо оставаться в больнице из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

16 марта СМИ сообщили, что из больницы в Коммунарке сбежала женщина. Это не первый случай, когда пациенты сами уходят из инфекционки, не желая сидеть на карантине.

11 марта ВОЗ в связи с распространением коронавируса объявила о пандемии. 2019-nCoV уже убил во всем мире более семи тысяч человек.