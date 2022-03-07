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    07 марта 2022, 14:01

    «Сбежавшие гастролеры». В Госдуме предложили запретить возвращение уехавшим артистам и бизнесменам

    Депутат Госдумы Хамзаев: нужно запретить обратный въезд уехавшим актерам и бизнесменам

    Ольга Назаркина

    Власти РФ должны запретить обратный въезд в страну российским актерам и бизнесменам, которые покинули ее после начала спецоперации ВС РФ на Украине. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, назвав уехавших «сбежавшими гастролерами».

    По мнению парламентария, люди, которые покидают Россию, являются паникерами, которые пытаются дестабилизировать общую атмосферу в стране, написало РИА «Новости».

    «Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — сказал Хамзаев.

    Депутата возмутило, что деятели искусств, блогеры и олигархи «зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях».

    По его мнению, такое поведение выглядит низко. «Те, кто выбрали для себя такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать выезжать… Я сказал о том, что нужно запретить потом приезжать. Это их осознанный выбор», — пояснил он в беседе с RT.

    По словам Хамзаева, он собирается в перспективе агитировать других депутатов рассмотреть эту инициативу и вынести ее на обсуждение.