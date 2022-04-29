Сбежавшего от хозяйки мариупольского кота разыскивают по всей России

Беженка из Мариуполя Наталия рассказала историю о сбежавшем коте Лесике, который выпрыгнул из купе на вокзале в Новосибирской области. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам женщины, ее питомца искали все поездом, однако через некоторое время состав тронулся и уехал дальше по назначению, а потерявшийся кот остался где-то в Барабинске. И вот недавно инспектор транспортной безопасности позвонил беженке и рассказал, где можно найти животное.

По его словам, искать пропавшего кота стоит в ближайших от Барабинска селах. После того, как животное обнаружили на путях, его пытались поймать, однако оно спряталось в грузовом поезде. На нем Лесик мог умчаться в любую точку страны. После исчезновения кота прошло 12 дней, и хозяйка все еще надеется, что сможет найти его.

Сейчас Наталия находится в Находке, там ее вместе с другими беженцами разместили в гостинице. Однако женщина говорит, что ее сердце не на месте. Вместе с волонтерами она пытается найти своего любимого питомца.

Очевидцы могут обратиться по номеру 8-923-145-11-03.