Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в Крыму

В Симферополе задержали 24-летнего педофила, который сбежал из волгоградской больницы. В прошлом году он был осужден на два года колонии-поселения.

«В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 6 мая текущего года в Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении», — сообщили в УФСИН.

Мужчина был осужден в Симферополе в 2020 году за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Ему дали два года колонии-поселения, наказание он отбывал в Волгоградской области. Мужчина совершил побег в воскресенье, 2 мая, после госпитализации.

Ранее уфимцу Владимиру Санкину, который получил восемь лет тюрьмы за избиение до смерти педофила, смягчили приговор. Верховный суд Башкирии сократил срок на два года.

В Новосибирске ученица второго класса подверглась в подъезде сексуальному насилию со стороны 55-летнего ранее судимого мужчины. Однако преступника успел спугнуть сосед. Оказалось, что педофил отсидел в тюрьме почти 25 лет, на свободу он вышел за два месяца до нового преступления.