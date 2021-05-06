Сбежавшего из волгоградской больницы педофила поймали в Симферополе

В Крыму задержали осужденного за педофилию мужчину. Он проходил лечение в больнице Волгограда и сбежал в конце апреля. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Об исчезновении осужденного стало известно 30 апреля. Мужчина 1996 года рождения проходил стационарное лечение в одной из больниц Волгограда. В 2020 году его приговорили к двум годам колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Беглеца объявили в розыск. В пресс-службе сообщили агентству, что его удалось поймать 6 мая. 24-летнего мужчину задержали сотрудники УФСИН по Волгоградской области и УФСИН по Республике Крым.

«В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении», — процитировало агентство слова собеседника.