Сбежавшего из коронавирусного госпиталя пациента осудили в ЯНАО

По данным информагентства, в день побега пациент сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Позднее на суде один из медиков рассказал, что результат теста был ошибочным.

«Прокурор просил восемь месяцев строгого режима, но в итоге приговорили к шести месяцам ограничения свободы», — уточнил адвокат мужчины.