Сбежавшего из коронавирусного госпиталя пациента осудили в ЯНАО
В ЯНАО перед судом предстал мужчина, который в мае прошлого года сбежал из госпиталя, где лечился от COVID-19. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в день побега пациент сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Позднее на суде один из медиков рассказал, что результат теста был ошибочным.
«Прокурор просил восемь месяцев строгого режима, но в итоге приговорили к шести месяцам ограничения свободы», — уточнил адвокат мужчины.