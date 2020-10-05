Сбежавшая от скопинского маньяка рассказала, как села к нему в машину

Екатерина Мартынова вместе с подругой больше трех с половиной лет были пленницами маньяка Виктора Мохова. Спустя годы после своего освобождения из плена женщина рассказала, как села в машину к злоумышленнику.

Мартынова в эфире телеканала НТВ заметила, что никаких предпосылок для трагедии в сентябре 2000 года не чувствовала. Скорее всего, в силу возраста. Она должна была отправиться на дискотеку со старшей сестрой, но та не приехала.

«Сейчас я бы подумала, что, наверное, не судьба», — сказала женщина.

Вместе поехать на танцы Мартыновой предложила подруга родственницы. Девушки сходили на дискотеку и собирались вернуться домой. С остановки уехать не получилось — на ней было слишком много людей. И девочки пошли на другую, не дойдя до нее совсем немного — к подросткам подъехала машина.

«Как будто сложились все карты. Злой рок. Судьба», — заметила в своем рассказе Мартынова.

В автомобиле сидел сам маньяк и переодетая в мужчину женщина. Екатерина не хотела ехать вместе с незнакомыми, но Мохову и его сообщнице удалось убедить девочек.

Мартынова, которой было тогда 14 лет, и ее 17-летняя подруга Елена Самохина пропали после дискотеки в Рязани. Виктор Мохов предложил их подвезти, напоил и увез в соседний Скопин, где запер девушек в подземный бункер и систематически насиловал. В плену они провели три года и семь месяцев и оказались на воле чудом. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы.