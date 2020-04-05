В Москве розыскивают двух подростков. Они сбежали из дома

На западе Москвы двое несовершеннолетних детей ушли из дома. Мальчика и девочку объявили в розыск, принимаются меры, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

«В 19:20 поступило сообщение о том, что из дома, расположенного по адресу: 1-1 Хорошевский проезд ушли двое несовершеннолетних — мальчик и девочка. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении источника.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что 12-летний Святослав и 14-летняя Виолетта прихватили с собой 700 тысяч рублей и чемодан со своими вещами. Возможной причиной ухода детей из дома стал конфликт с родителями.

Ранее «360» писал про дело об исчезновении смоленского подростка Влада Бахова, которое тянется больше года и, кажется, продлится еще долго. Родители мальчика впервые за долгое время прервали молчание.