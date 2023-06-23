Общество 23 июня 2023, 13:41 «СберСтрахование жизни»: 70% россиян хотят тратить деньги без ограничений

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Аналитики компании «СберСтрахование жизни» во время исследования выяснили, что 70% представителей российской молодежи хотят тратить деньги без каких-либо ограничений. Об этом написал ТАСС.

Еще 61% респондентов заявили, что мечтают встретить свою настоящую любовь. Примерно 40% мечтают о семье и детях, сообщило ИА НСН.

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Около 18% опрошенных задумываются о собственном бизнесе, а 17% хотят иметь хорошее здоровье.