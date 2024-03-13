13 марта 2024, 16:15
«СберНПФ» и «Работа.ру»: Сочи возглавил топ городов России для жизни на пенсии
«СберНПФ» и «Работа.ру» провели исследование, на основании которого составили список лучших городов России для жизни на пенсии. Большинство опрошенных отметили, что при выборе ориентируются на благоприятный климат и благоустроенность, сообщила «Российская газета».
Так, 26% респондентов заявили, что по окончании трудовой деятельности хотели бы переехать в Сочи. Вторым по популярности стал Краснодар. За него проголосовали 19%.
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В рейтинг также попали Анапа, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, добавили «Известия».
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