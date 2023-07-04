Общество 04 июля 2023, 18:09 «СберМаркетинг»: треть россиян мечтают об экзотическом домашнем животном

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Около 32% россиян хотели бы иметь у себя дома экзотического питомца. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на совместное исследование «СберМаркетинга» и медиахолдинга Rambler & Co.

Как следует из результатов, по 3% хотели бы, чтобы у них дома жил енот, сервал, обезьяна или лиса фенек. Как добавил RT, геккон, шиншилла, белка-летяга и капибара привлекают еще 2% опрошенных. Наконец, лишь1% поделился мечтой о змее, хамелеоне, лемуре, скорпионе или игуане.

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