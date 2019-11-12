Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

Проект вступит в силу к 2020 году. Предполагается, что карты можно будет заказать на дом на сайте через интернет-банк или через мобильный банк.

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Пока неизвестно, какова будет цена доставки и будет ли она по новым продуктам платной. Пока в рамках пилота в некоторых регионах Сбербанк доставляет только перевыпущенные банковские карты.

Такое нововведение связано с тем, что в небольших городах не всегда экономически целесообразно держать большие отделения. Много услуг можно заменить дистанционными сервисами.

При этом Сбербанк не планирует сокращать свою сеть. Более того, будут открываться новые отделения в тех микрорайонах, где кредитная организация не представлена или представлена недостаточно.

Такой сервис есть уже у банков ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк и Райффайзенбанк.