  • Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

    12 ноября 2019, 04:09

    Александра Каширина

    У Сбербанка скоро появится сервис доставки банковских карт клиентам на дом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкие к банку источники.

    Проект вступит в силу к 2020 году. Предполагается, что карты можно будет заказать на дом на сайте через интернет-банк или через мобильный банк.

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    Пока неизвестно, какова будет цена доставки и будет ли она по новым продуктам платной. Пока в рамках пилота в некоторых регионах Сбербанк доставляет только перевыпущенные банковские карты.

    Такое нововведение связано с тем, что в небольших городах не всегда экономически целесообразно держать большие отделения. Много услуг можно заменить дистанционными сервисами.

    При этом Сбербанк не планирует сокращать свою сеть. Более того, будут открываться новые отделения в тех микрорайонах, где кредитная организация не представлена или представлена недостаточно.

    Такой сервис есть уже у банков ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк и Райффайзенбанк.