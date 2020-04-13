Сбербанк запустил онлайн-тест о симптомах коронавируса
Тест разработан для информационных целей. Он помогает быстро понять, нужно ли человеку обратиться ко врачу или нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз банка. Как заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, программа позволяет сделать прогноз о том, как будет протекать заболевание.
Программисты использовали в основе алгоритма статистику по коронавирусу из открытых данных ВОЗ, информацию о протекании заболевания у разных социальных групп. Также специалисты учитывали и возможные факторы риска.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Позже вирус распространился по Китаю и вышел за пределы страны. По последним данным, в России зарегистрировали 18 328 больных с коронавирусом. Только за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2558 человек. Больше всего инфицированных в Москве. Из-за этого в российской столице, а также в Московской области на этой неделе начнет работать пропускной режим.