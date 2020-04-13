Сбербанк запустил онлайн-тест о симптомах коронавируса

Сбербанк подготовил онлайн-тест, который поможет человеку понять, есть ли у него симптомы коронавирусной инфекции или нет. При этом в компании подчеркнули, что диагноз могут поставить только врачи.

Тест разработан для информационных целей. Он помогает быстро понять, нужно ли человеку обратиться ко врачу или нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз банка. Как заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, программа позволяет сделать прогноз о том, как будет протекать заболевание.

Программисты использовали в основе алгоритма статистику по коронавирусу из открытых данных ВОЗ, информацию о протекании заболевания у разных социальных групп. Также специалисты учитывали и возможные факторы риска.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Позже вирус распространился по Китаю и вышел за пределы страны. По последним данным, в России зарегистрировали 18 328 больных с коронавирусом. Только за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2558 человек. Больше всего инфицированных в Москве. Из-за этого в российской столице, а также в Московской области на этой неделе начнет работать пропускной режим.