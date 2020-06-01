Сбербанк заплатит миллион за помощь в поимке стрелявших в инкассаторов в Красноярске

Сбербанк пообещал один миллион рублей вознаграждения за помощь в поимке напавших на инкассаторов в Красноярске. Нападение произошло утром в субботу у отделения банка.

«Сибирский банк ПАО „Сбербанк“ объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-центра Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

Сообщить информацию о злоумышленниках можно по телефонам МВД 8(904)896-45-54, 8(391)245-93-33 и телефону доверия красноярской полиции 8(391)245-96-46.

Злоумышленники напали на двух инкассаторов в субботу утром на улице Щорса. Когда сотрудники банка вышли из бронированной машины, нападавшие подбежали к ним и открыли огонь в упор. После этого они выхватили сумку с деньгами и скрылись на внедорожники. Все нападение попало на видео.

Инкассаторов госпитализировали в тяжелом состоянии. Их прооперировали.

После нападения возбудили уголовное дело о разбое.