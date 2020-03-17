Сбербанк возьмет на работу осужденных

Осужденные теперь смогут устроиться на работу в Сбербанк. Это стало возможным благодаря совместному проекту банка и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В Новосибирске некоторые осужденные уже получили такую возможность. По данным РБК, речь идет о людях, которым тюрьму за хорошее поведение заменили на исправительные работы. После эксперимента в Новосибирске станет понятно, стоит ли развивать этот проект.

«Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта — это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, заключенные должны иметь возможность зарабатывать деньги честным трудом. И не всегда он может быть физический. При представитель Сбербанка подчеркнул, что их клиентам не за что переживать. Ведь осужденные не работают с персональными данными людей.

Попов отметил, что обычно компании и общество не очень хорошо относятся к идее принять на работу заключенного. Ему, в свою очередь, тяжело найти себя.

«Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку общества», — заключил зампредседателя правления Сбербанка.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков. На первом месте оказался «Райффайзен». В ТОП-5 вошел и Сбербанк.