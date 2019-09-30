Сбербанк снизит ипотечные ставки с 1 октября

Ставки по ипотеке у Сбербанка будут снижены. Минимальный процент по кредиту на покупку жилья на первичном рынке составит 7,3%. «Вторичка» обойдется в 8,8% годовых и выше.

Ставки по большинству ипотечных продуктов будут снижены на 0,3 процентных пункта, сообщил «Интерфакс». Ниже с 1 октября станут и проценты по рефинансированию ипотечных кредитов других банков — на 0,6 процентных пункта.

«Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — уточнили для РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

Клиенты других банков смогут оформить рефинансирование ипотеки. Ставка в таком случае начинается от 9,5%.