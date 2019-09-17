Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

«Минимальный первоначальный взнос по ипотеке Сбербанка составит 10% вместо 15% для зарплатных клиентов банка», — сказано в сообщении.

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Такой процент доступен тем людям, которые купят жилье в готовом или строящемся доме в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Кроме того, первый взнос снизится и для клиентов, которым не перечисляют зарплату на карту Сбербанка. Таким людям при взятии ипотеки нужно внести 30% стоимости вместо 50%. Льгота будет распространяться на жителей Северо-Западного и Уральского регионов.

Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, уменьшение суммы было вызвано тем, что многие россияне не могут позволить себе ипотеку именно из-за отсутствия необходимых накоплений.

«Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом», — сказал Ведяхин.