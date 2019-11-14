Сбербанк рассказал, как вести себя с мошенниками

В большинстве случаев мошенники пользуются методами социальной инженерии, чтобы узнать необходимые для кражи средств сведения. В Сбербанке напомнили, какие данные нельзя называть никогда.

Правила кибербезопасности довольно просты. И соблюдать их в банке рекомендуют всем клиентам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя кредитно-финансовой организации.

Полные реквизиты карт, обратили внимание в Сбербанке, не нужно разглашать никому — даже банковским служащим. Это касается и CVC/CVV-кодов, а также паролей из SMS-сообщений, которые требуются для подтверждения той или иной операции.

Мошенники придумали, как еще можно вывести украденные деньги Подробнее

«Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», — заявили в Сбербанке.

В банке заметили, что с начала 2019 года правоохранительные органы пресекли деятельность 19 преступных групп. Злоумышленники похищали денежные средства со счетов клиентов Сбербанка.

Украденные деньги в 80%, добавили в кредитной организации, потом переводят на виртуальные карты и потом обналичивают. Ранее о таком способе писали СМИ.