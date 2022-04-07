Сбербанк продумал меры на случай ограничения приложений в AppStore и Google Play

Сбербанк готов к ограничениям приложений в AppStore и Google Play и подготовил решения на этот случай. Клиенты смогут продолжить пользоваться установленными приложениями, сообщили РИА «Новости» в компании.

«Сбербанк готов к ситуации с возможными ограничениями наших приложений в зарубежных магазинах приложений. Мы заранее подготовили решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны», — отметили в Сбербанке.

Веб-версия «Сбербанк Онлайн» адаптирована для мобильных устройств, добавили в финансовой организации. Сейчас компания разрабатывает альтернативные способы удобной дистрибьюции приложений для клиентов.

Корпоративным клиентам «СберБизнес» посоветовали не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов.

Ранее стало известно, как обойти запрет на оплату по российским картам в магазине приложений AppStore.