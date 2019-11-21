Сбербанк прислал клиенту пароль, призывающий «рыдать и убивать евреев»

Клиент Сбербанка получил сообщение от финансовой организации с предложением по кредиту. Сообщение содержало пароль, который нужно было назвать в офисе банка: CRYVKILLJEWS. В переводе с английского вышло «плачь и убивай евреев».

«Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов», — объяснили в финансовой организации Telegram-каналу «Подъем».

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Как разъяснили в банке, в год путем случайного перебора символов банк генерирует приблизительно 13 миллиардов паролей. Механизм генерации кода не подразумевает вмешательства человека, все происходит автоматически.

«Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника», — добавили в Сбербанке.

Пользователь, который рассказал о странном и двусмысленном пароле от «Сбербанка», подтвердил, что ранее с этого же номера получал и другие сообщения, однозначно указывающие на то, что номер принадлежит именно этой финансовой организации. Например, с этого номера ранее приходили коды подтверждения для интернет-покупок и онлайн-оплат.