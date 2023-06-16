Общество 16 июня 2023, 17:03 Сбербанк полностью ушел с рынка Европы Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Австрии и ушел из Европы РИА «Новости»

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Сбербанк полностью ушел с европейского рынка, закрыв сделку по продаже дочернего банка в Австрии. Сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

«Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом», — говорится в нем.

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Все регуляторные одобрения для сделки удалось получить.

Первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин заявил, что правление осталось довольно достигнутыми условиями сделки, написал ТАСС. Теперь Сбербанк сможет полностью сконцентрироваться на развитии финансовых услуг в Российской Федерации и дружественных странах. В РФ 106 миллионов лояльных банку клиентов, отметил Ведяхин.

Он добавил, что продажа европейский дочерней компании Sberbank Europe AG иностранному инвестору была продиктована ситуацией в мире.