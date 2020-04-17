Сбербанк пояснил, откуда в приложении появились неактуальные номера телефонов

Клиенты пожаловались, что в приложении Сбербанка к их личным кабинетам начали привязывать неактуальные номера как дополнительные. Так происходит у тех клиентов, кто не сообщил в банк, что больше этим номером не пользуется.

«Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле „Дополнительный номер“ приложения „Сбербанк Онлайн“. В нем указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров, и не уточнил, что они больше не актуальны», — объяснили РИА «Новости» в Сбербанке.

В кредитной организации успокоили клиентов, что на дополнительный номер не могут приходить сообщения от банка и пароли. Вообще, он нужен для связи с клиентом, если основной номер недоступен. Каждый может самостоятельно удалить неактуальный дополнительный номер из профиля через приложение.

10 апреля стало известно, что правительство РФ купило у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка. Теперь 50% ценных бумаг кредитной организации принадлежит государству, однако одна акция по-прежнему находится у регулятора.