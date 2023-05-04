Общество 04 мая 2023, 17:28 Сбербанк опроверг массовые списания бонусов «Спасибо» Сбербанк заявил о единичных случаях списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке РИА «Новости»

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Списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке у клиентов Сбербанка носят единичный характер. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что участниками программы лояльности являются 67 миллионов человек. Обращения по списаниям бонусов при этом поступают единичные и несистемные.

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«Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении», — отметили в пресс-службе.

В банке добавили, что бонусы списывают только в исключительных ситуациях при наличии «весомых аргументов». К примеру, если подтвердилось нарушение правил или срока действия программы.

Об обращениях клиентов в четверг сообщил «Коммерсант». По информации издания, жалобы на массовые списания бонусов и блокировку счетов программы появились в интернете — за две недели поступило около 20 обращений. Юристы при этом подтвердили законность действий банка.