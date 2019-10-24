Сбербанк не подтвердил информацию о новых утечках

Сбербанк назвал слухами информацию о новой утечке данных своих клиентов. В финансовой организации подчеркнули, что официальные сведения были опубликованы банком ранее.

Опровержение дали в пресс-службе Сбербанка. Оно касается публикаций в СМИ, которые содержали информацию о попадании на черный рынок около миллиона строк персональных данных.

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«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — подчеркнули в пресс-службе.

Младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский объяснил «360», чем в принципе обусловлены подобные утечки.

«Чем сложнее IT-система, тем больше у нее уязвимых мест. <…> Плюс большое количество персонала, в том числе обладающим частичным или полным доступом (к персональным данным — прим. ред.), также является провокацией для утечек», — сказал он.

По мнению Путиловского, говорить о каком-либо заговоре против Сбербанка нельзя. В последнее время, напомнил эксперт, было много сообщений об утечках и про другие организации — банки, сотовые компании и так далее.

«Сейчас рост уровня развития электронных сервисов подразумевает, что они имеют свои уязвимые места. Этим пользуются люди, которые хотят заработать — сотрудники, хакеры, мошенники и так далее. Это общая ситуация. Она не то что нормальна, но объяснима», — заключил он.

Об утечке накануне рассказала газета «Коммерсант». База, как было указано в материале, содержала паспортные данные, в том числе прописку, адрес проживания, номер телефона, счет и сумму остатка или задолженности. Информация якобы была о клиентах, у которых есть кредиты или кредитные карты.

Отмечалось, что утечка необычна, поскольку покупатели могут приобрести также запись последнего разговора клиента с колл-центром Сбербанка.

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В четверг, 24 октября, газета «Известия» написала, что в Сети появились сведения о 11,5 тысячи заемщиков финансово-кредитной организации, которые взяли в банке кредит.

В беседе с РИА «Новости» представитель пресс-службы Сбербанка назвал подобные сообщения «слухами и домыслами» и не стал ее комментировать.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее», — заметили в Сбербанке.

Об утечке баз данных клиентов банка стало известно в октябре. Изначально говорилось, что она затронула минимум 200 клиентов. Проведенное расследование показало, что сотрудник Сбербанка продал пять тысяч учетных записей по картам банка. Большая часть из них устарела и была неактивна. Клиенты не потеряли свои деньги.