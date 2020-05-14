Сбербанк назвал необычные профессии, которые будут востребованы

С каждым годом все более востребованными будут специалисты, связанные с технологиями и наукой. Однако профессия учителя останется актуальной. Об том рассказала вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.

«Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие», — заявила она РИА «Новости».

Ракова считает, что учителя будут с каждым годом все более востребованными. Однако преподавателям нужно постоянно совершенствоваться. Ведь с каждом годом образование должно отвечать на новые вызовы. По ее мнению, эта сфера должна помогать обществу выполнять стоящие перед ним задачи в социальной сфере, экономике, культуре.

«Учителю здесь отдается ведущая роль», — заметила вице-президент Сбербанка. По ее словам, преподавателя никогда не заменят компьютерные технологии.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не понимает, что именно будет нужно человечеству через пять-десять лет. Это означает, что полученная в вузе профессия может оказаться неактуальной.

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