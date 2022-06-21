Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки России

Сбербанк и ВТБ ограничили возможность валютных переводов между российскими банками. Соответствующую опцию убрали из приложения. Об этом РИА «Новости» рассказали в кол-центрах кредитных организаций.

«По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет», — отметил сотрудник кол-центра Сбербанка.

Он предложил выход — конвертировать деньги в рубли и переводить уже в них.

В кол-центре добавили, что банки вновь начнут работать по валютным переводам, если произойдет «какое-то послабление в ограничениях», конкретные сроки пока установить невозможно.

В ВТБ, где также приостановлены валютные переводы в другие банки, сообщили, что ждут выработки альтернативных каналов для осуществления таких операций. Пока россиянам доступны платежи в белорусских рублях, армянских драмах, казанских тенге и азербайджанских манатах. Юрлица могут расплатиться еще и во вьетнамских донгах, а по внешнеторговым контрактам им доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях.