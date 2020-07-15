Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие

«Сегодня мы с удовольствием представляем наше совместное предприятие, которое мы только что создали», — обозначил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Он заверил, что Сбербанк не будет вмешиваться в творческий процесс «Союзмультфильма». По данным информагентства, Сбербанк планирует на первом этапе инвестировать свыше одного миллиарда рублей. Киностудия и банк намерены в рамках сотрудничества создать крупного игрока на анимационном рынке.