facebook_pixel
    15 июля 2020, 14:21

    Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие

    Артур Блянихов

    Сбербанк создал с киностудией «Союзмультфильм» совместное предприятие. Об этом сообщило ИА RNS.

    «Сегодня мы с удовольствием представляем наше совместное предприятие, которое мы только что создали», — обозначил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

    Он заверил, что Сбербанк не будет вмешиваться в творческий процесс «Союзмультфильма». По данным информагентства, Сбербанк планирует на первом этапе инвестировать свыше одного миллиарда рублей. Киностудия и банк намерены в рамках сотрудничества создать крупного игрока на анимационном рынке.