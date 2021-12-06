Сбербанк частично отстранит невакцинированных сотрудников от работы с клиентами

Сбербанк с 2022 года решил допускать к работе с клиентами только привитых от коронавируса сотрудников. Новое правило коснется тех регионов, где действует обязательная вакцинация от коронавируса для клиентских подразделений. Такое заявление сделал глава кредитной организации Герман Греф.

По его словам, в целом компания не вводит никаких ограничений, но стимулирует сотрудников к прививке.

«За исключением тех регионов, где введена обязательная вакцинация для клиентских подразделений. Там мы с нового года не будем допускать вообще людей невакцинированных к работе с клиентами», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сейчас в Сбербанке вакцинированы 89% работников, общий коллективный иммунитет составляет 94%.

В начале декабря обязательную вакцинацию ввели в Тюменской области. Она распространяется на сотрудников ЖКХ, культуры и СМИ, а также тех, кто работает с детьми.

Работодатели должны проконтролировать, чтобы все привились первым компонентом до 14 декабря 2021 года, вторым — до 14 января 2022 года.