Общество 13 января 2023, 13:35 Сбербанк анонсировал отключение устаревших мобильных приложений с 16 января Сбербанк с 16 января отключит устаревшие мобильные приложения на смартфонах freepik

Читать 360tv в

С 16 января 2023 года Сбербанк отключит устаревшие мобильные приложения. Отключение затронет небольшое количество клиентов, сообщил ТАСС.

«Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом», — отметили в пресс-службе банка.

Реклама

Пользователи смартфонов на Android могут обновить свои приложения через RuStore, а владельцам айфонов посоветовали обращаться в офисы банка.

Реклама

Ранее стало известно, что сотрудники Сбербанка стали устанавливать мобильное приложение клиентам в офисах. Речь идет о пользователях гаджетов компании Apple.

Днем 10 января Сбербанк предупредил о повышении ипотечной ставки на 0,5% на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Теперь минимальная ставка составляет 10,9%, а льготные программы остались без изменений. Льготную ипотеку при строительстве дома можно оформить по ставке от 7,3% годовых, а при покупке дома или квартиры на первичном рынке — от 7,7%.