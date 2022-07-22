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    22 июля 2022, 08:20

    «Сбер» заявил, что санкции не повлияют на его работу внутри страны

    «Сбер»: санкции не повлияют на работу банка внутри страны

    Максим Зинкин

    Санкционные ограничения со стороны Евросоюза не повлияют на работу «Сбера» внутри страны. Об этом сообщила пресс-служба банка, написал ТАСС.

    В настоящее время финансовая организация работает в штатном режиме.

    «Новые санкции не повлияют на работу внутри страны. С учетом всех действующих и введенных ранее ограничений „Сбер“ работает штатно», — заявили в банке.

    Накануне «Сбер» попал в седьмой пакет санкций Евросоза против России.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что активы банка заморозят и запретят любые финансовые операции за исключением транзакций в сфере оплаты продовольствия или продажи сельскохозяйственных удобрений.