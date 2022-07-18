«Сбер» создаст российский аналог TikTok и соцсеть для продвижения музыки

«Сбер» планирует создать две соцсети. Одна из них станет аналогом китайского TikTok и заработает уже в этом сентябре. Ее назовут Chipz. Об этом рассказали в издании «Говорит Москва».

Пользователи Chipz смогут использовать шаблоны, а также встроенную библиотеку музыки, кино и шоу.

Как сообщили в газете «Ведомости», вторая соцсеть получит название «Панч» и поможет музыкантам продвигать свое творчество. Сейчас она находится на этапе тестирования.

Ранее представители TikTok сообщили, что не планируют возвращать россиянам возможность публиковать видео.