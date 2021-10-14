«Сбер» купил домен games.ru стоимостью миллион долларов

«Сбер» купил домен games.ru, цена которого могла составлять примерно один миллион долларов. Своими мыслями по поводу большой сделки эксперты поделились с «Коммерсантом».

Источники рассказали изданию, что государственный банк планирует создавать свои игровые продукты на платформах сервиса. Они посчитали, что «Сбер» сделал ставку на развитие игр и запланировал увеличить свою долю на рынке экосистем, сместив таких крупных его участников, как «Яндекс».

Эксперты «Коммерсанта» обнаружили, что сейчас адрес домена перестал работать — раньше на нем были сайт с онлайн-играми и форум для их любителей. Теперь же адрес зарегистрирован за ООО «Сбергеймз».

Собеседник издания предположил, что на обновленном сервисе «Сбер» начнет продавать подписки на свои сервисы и игры. При этом в самой структуре от комментариев отказались.

О намерениях банка захватить игровую индустрию стало известно еще весной — тогда дочерняя компания организации «Сберинтертейнмент» решила запустить направление «Сбер игры». В него должны были войти своя студия разработки и все необходимые для нее отрасли.

«Домен действительно топовый — кроме того, что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются», — так сделку прокомментировал доменный инвестор Павел Гросс-Днепров.

Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков посчитал, что это решение может помочь «Сберу» привлечь ту часть аудитории, которая раньше не оценила контентные сервисы компании.