«Сбер» избавился от сервисов Okko, SberCloud и других

Онлайн-кинотеатр Okko, сервис для прослушивания музыки «Звук», облачный провайдер SberCloud, производитель онлайн-касс «Эвотор» и «Центр речевых технологий» больше не являются частью корпорации «Сбер», сообщило РИА «Новости». Информация об этих компаниях изменилась на сайте ЕГРЮЛ 17–19 мая.

В Сбербанке агентству сообщили, что банк продал эти активы на рыночных условиях в рамках актуализации стратегии.

«В рамках актуализации стратегии „Сбер“ пересматривает свое акционерное участие в ряде активов. В настоящий момент „Сбер“ не является акционером компаний Okko, Звук, SberCloud, „Эвотор“ и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях», — заявили в группе.

При этом партнерские отношения с этими компаниями сохраняются, «Сбер» продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.