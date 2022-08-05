Сажающим ребенка за руль родителям предложили ужесточить наказание

Количество ДТП, случившихся из-за того, что родитель посадил за руль ребенка, выросло в России. Штраф в 30 тысяч рублей для таких родителей предложили заменить на обязательные работы. Инициативу обсудят на заседании экспертной группы при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, написала «Парламентская газета».

«С одной стороны, штраф в 30 000 рублей не такой уж маленький. С другой — если мы говорим о каких-то медийных лицах или просто людях достаточно состоятельных, то их он может и не остановить», — считает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Замена штрафа на обязательные работы эффективнее предостережет родителей от таких необдуманных поступков, считают в Госдуме.