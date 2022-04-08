Саудовская Аравия может запустить прямые авиарейсы из Москвы в Эр-Рияд и Джидду. Об этом «Известиям» рассказали в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ). Они будут предназначены, в первую очередь, для паломников.

Хадж традиционно начинается через два месяца и 10 дней после окончания Рамадана — в этом году он заканчивается 2 мая. То есть совершить хадж можно будет начиная с июля.

Как объяснили в ДУМ, российские авиакомпании перестали летать в Саудовскую Аравию, опасаясь ареста лизинговых бортов. В этой связи паломникам в марте пришлось прибывать на малый хадж — умру — с пересадками в третьих странах. При этом стоимость новых прямых туров из-за курсовой разницы и отсутствия альтернативы может вырасти не менее чем на 30%, достигнув трех тысяч долларов.

В туристической отрасли также полагают, что стоимость хадж-туров увеличится, но все равно прогнозируют повышенный спрос на них со стороны российских мусульман. Это объясняется тем. что последние два года в России и в мире бушевала пандемия коронавируса и верующие не могли совершить хадж.