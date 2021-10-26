Сатирик Альтов перевоплотит Лиговские бани в креативное пространство

Сатирик и писатель Семен Альтов выкупил комплекс зданий банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Он заявил, что намерен превратить территорию культурного наследия в креативное пространство. Об этом написали «Невские новости».

Новое пространство будет более творческим, нежели простой помывочный комплекс. По словам Альтова, он и раньше хотел создать подобный проект, но в другой части города.

«Это давняя история. Когда-то, лет 25 тому назад, мы задумали с пивоваренной компанией „Балтика“. Уже у нас был готов проект на Васильевском острове, на месте бывшего кинотеатра „Балтика“. Собирались сделать что-то такое. Все было готово, но грянул дефолт, и руководитель „Балтики“ мне с горечью сказал: „Все, на этом все заканчивается“. И закончилось», — поделился артист.

Альтов желает, чтобы это место стало любимым местом притяжения для творческих людей города. В большом здании бань, по словам артиста, появятся концертная площадка и съемочный павильон, при этом планировка памятника сохранится в прежнем виде. Обустроить проект артисту поможет его сын.

«Я в основном творческими делами, творческой стороной проекта занимаюсь, а сын, естественно, основными бизнес-делами, поскольку у него гораздо больше опыта, и он уже давно этим занимается», — заключил сатирик.