«Сатира на наше время». Автор обращения к СК с призывом проверить песни Oxxxymiron и Noize MC назвал текст шуткой

Блогер Дмитрий Якушев, после того как появились сообщения о проверке следователями творчества рэперов Oxxxymiron и Noize MC, заявил, что его обращение в СК было вымышленным. Он сказал, что просто пошутил на острую и злободневную тему, это можно было понять из самого стиля его текста.

«Не было никакого „обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев.

Как напомнил РЕН ТВ, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить обращение некой «группы патриотов». Его авторы заявили, что некоторые треки рэперов Oxxxymiron и Noize MC якобы могут пропагандировать негативное отношение к сотрудникам полиции, а также в нем есть намеки на реабилитацию нацизма и экстремизма.

Oxxxymiron 1 декабря выпустил первый за шестилетний перерыв в карьере альбом «Красота и уродство». Он за сутки набрал миллионы прослушиваний. На творчество рэпера отреагировали в Госдуме.

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что альбом ей понравился, и даже сравнила композиции Oxxxymiron с поэтами Серебряного века. Она отметила, что тексты стали более мягкими в сравнении с ранним творчеством, хотя далеко не со всеми идеями рэпера она сама может согласиться.