Саратовцы устроили стихийный мемориал на месте гибели Лизы Киселевой. Видео

Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девятилетней школьницы Лизы Киселевой. Возле гаража, где обнаружили ее тело, устроили стихийный мемориал.

Почтить память погибшей девочки приходят как взрослые, так и дети. У большинства из них в руках цветы. Видно, что убийство ребенка затронуло большое количество людей — на траве возле гаража, в котором нашли тело Лизы, уже больше десятка мягких игрушек и целое море роз и гвоздик.

Пришедшие помянуть девятилетнюю девочку не скрывают эмоций. У жителей города на глазах слезы, многие приходят на место гибели со своими детьми. Малыши, не жалея, дарят Лизе своих плюшевых мишек и зайцев.

Лиза Киселева пропала 9 октября. Утром она ушла в школу и не вернулась. Ее искал без малого весь Саратов. Больше двух тысяч человек и днем и ночью прочесывали город, общались с жителями окрестных домов. Тело убитой девочки нашли в ночь на 11 октября в гаражном кооперативе. Ее предполагаемого убийцу уже нашли. Мужчина признался в содеянном на допросе.