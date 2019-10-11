Саратовцы устроили стихийный мемориал на месте гибели Лизы Киселевой. Видео
Почтить память погибшей девочки приходят как взрослые, так и дети. У большинства из них в руках цветы. Видно, что убийство ребенка затронуло большое количество людей — на траве возле гаража, в котором нашли тело Лизы, уже больше десятка мягких игрушек и целое море роз и гвоздик.
Пришедшие помянуть девятилетнюю девочку не скрывают эмоций. У жителей города на глазах слезы, многие приходят на место гибели со своими детьми. Малыши, не жалея, дарят Лизе своих плюшевых мишек и зайцев.
Лиза Киселева пропала 9 октября. Утром она ушла в школу и не вернулась. Ее искал без малого весь Саратов. Больше двух тысяч человек и днем и ночью прочесывали город, общались с жителями окрестных домов. Тело убитой девочки нашли в ночь на 11 октября в гаражном кооперативе. Ее предполагаемого убийцу уже нашли. Мужчина признался в содеянном на допросе.