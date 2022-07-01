Саратовцы сняли на видео «снег» в первый день июля

Жители Саратова сняли на видео «снег» в городе 1 июля. На самом деле это очень сильный ливень с градом — иллюзию снежного покрова создают крупные градины, которыми усыпана вся земля.

Судя по видео, ко всему этому добавляется еще и шквальный ветер. Дачник за кадром заметили, что его урожаю, похоже, пришел конец. Пользователи городских групп в соцсетях пошутили, что «лето прошло».

По информации Sаrаtоvnеws, об осадках сообщили в Вязовке Татищевского района и Клещевке Гагаринского района Саратова.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Саратове сегодня поднимется максимум до +19 градусов. Вероятность осадков сегодня оценивалась как 99%. В выходные ливни и грозы. похоже, продолжатся: вероятность осадков завтра — 95%. Сейчас в Саратове всего +13 градусов.