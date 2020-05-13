Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети о семьях с детьми

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — рассказали агентству в пресс-службе.

Бузовчук занимала пост исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района. Накануне она оставила комментарий в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Экс-чиновница заявила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».

Она выразила мнение, что в сложившейся ситуации поддержку надо оказывать не семьям с детьми, а пенсионерам. Так она прокомментировала решение президента России Владимира Путина о материальной поддержке семей, где есть дети.

В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому чиновников-хамов будут штрафовать при первом нарушении на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном — уже на 150 тысяч рублей.

11 мая Путин, во время своего обращения к россиянам, заявил, что с 1 июня можно будет получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье от трех до 16 лет. Портал Госуслуг в этот же день рухнул из-за наплыва желающих оформить выплаты. Уже 12 мая в России для этого запустили отдельный сервис.