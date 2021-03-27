Саратовский омбудсмен назвал педофилом курьера, от которого забеременела пятиклассница

Желание 23-летнего курьера жениться на пятикласснице из-за наступления беременности не отменяет того, что он педофил. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

«Когда взрослый дядька начинает общаться в этом плане с ребенком, это иначе как педофилией назвать нельзя. Педофилы должны быть наказаны, а ребенку надо помогать. Я в четверг выезжаю в Вольск по поводу этого случая», — объяснила она изданию «Подъем».

Курьера из города Вольска в Саратовской области судят за интимную связь с 14-летней школьницей, которая от него забеременела. Несмотря на возраст, девочка учится в пятом классе. Молодой человек окончил коррекционную школу, после окончил строительный лицей по специальности маляра-штукатура.

По его словам, связь между ними была по обоюдному согласию. Они хотели пожениться и вместе воспитывать ребенка, но ЗАГС им не позволяет, потому что школьница не достигла 16 лет. В прошлом обвиняемый уже был женат, у него есть сын.

В Новосибирской области школьница родила в 14 лет. Родителям она не стала об этом рассказывать. Девочка спрятала новорожденного в морозилке, где тот скончался.